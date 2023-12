Braskem é multada em R$ 72 milhões por danos ambientais causados por mina de sal-gema em Maceió

O Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas (IMA-AL) autuou a Braskem em mais de R$ 72 milhões pelos danos ambientais e pelo risco de colapso e desabamento da mina 18, na região do Mutange, em Maceió. A informação foi divulgada no portal do órgão público, nesta terça-feira (5).

A empresa ainda foi multada por omissão de informação sobre a situação da mina. Ao todo, desde 2018, contando com esses dois autos de infração, a Braskem já foi autuada 20 vezes pelo IMA.

A primeira autuação ocorreu pela degradação ambiental decorrente de atividades que, direta ou indiretamente, afetam a segurança e o bem-estar da população, gerando condições desfavoráveis para as atividades sociais e econômicas. A multa neste caso específico é de R$ 70.274.316,30.

A mina 18, uma das 35 que a empresa mantinha, era usada para extração de sal-gema na capital

Estudo detectou dano ambiental

A área mencionada já foi objeto de um estudo, que constatou o dano ambiental. Atualmente, a área apresenta uma nova ocorrência constatada in loco, caracterizada como reincidência.

Além da autuação, a Braskem vai responder também pela omissão de informações sobre a obstrução da cavidade da mina 18, detectada no dia 07/11/2023, quando a empresa realizou o exame de sonar prévio para o início do seu preenchimento, em desconformidade com a Licença de Operação n° 2023.18011352030.Exp.Lon. A multa é de R$ 2.027.143,92.

A reportagem entrou em contato com a Braskem e aguarda resposta sobre a multa.

Velocidade de afundamento de mina em Maceió aumenta e deslocamento chega a 1,86 metro

A velocidade de afundamento da mina nº 18 da Braskem em Maceió, uma das regiões com maior risco de colapso da área, voltou a subir, chegando a 0,27 cm por hora, segundo balanço da Defesa Civil municipal divulgado na manhã desta terça-feira (5). O movimento verificado nas últimas 24 horas foi de 6,2 cm e, até o momento, a região já afundou 1,86 metro.

A Defesa Civil disse que permanece em alerta máximo devido ao risco iminente de colapso.