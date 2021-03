Alagoas entra na Fase Vermelha com 'toque de recolher' a partir de sexta-feira (19)

O governador de Alagoas, Renan Filho (MDB), assinou, nesta terça-feira (16), o decreto que determina o retorno de todos os municípios para a Fase Vermelha, a mais restritiva no enfrentamento à pandemia de Covid-19, a partir de sexta-feira (19). Durante, pelo menos, 14 dias, o Estado terá "toque de recolher", das 21 às 6h, quem descumprir poderá ser multado.

De acordo com Protocolo de Distanciamento Social Controlado, as fases são classificadas nas cores Vermelha, Laranja, Amarela, Azul e Verde, conforme o a piora ou melhora no indicadores de contaminação e mortes.

"Na Fase Vermelha, será implantada uma restrição de horário de circulação. Nenhum cidadão em Alagoas vai poder circular depois das 21h, se não estiver a destino de cumprir alguma necessidade essencial para a sua família", destacou o governador.

"Será vedado o acesso a praia, rios e lagos aos finais de semana, sábado e domingo. Todos esses ambientes estarão fechados para uso nesse período de 14 dias", acrescentou Renan Filho.

Regras da Fase Vermelha

Academias, centros de ginástica, salões de beleza e igrejas: poderão funcionar com no máximo 30% da capacidade;

poderão funcionar com no máximo 30% da capacidade; Transporte intermunicipal: suspenso;

suspenso; Escolas e universidades: poderão funcionar em regime híbrido (semipresencial);

poderão funcionar em regime híbrido (semipresencial); Bares e restaurantes: deverão fechar o atendimento ao público, podendo apenas trabalhar com serviço de delivery e entrega de comida.

Comércio e shoppings

Comércio: ficará proibido de funcionar sábados, domingos e segundas-feiras (nas áreas centrais das cidades, as lojas poderão abrir das 9h até às 17h; nas áreas fora do centro das cidades, das 10h às 18h).

ficará proibido de funcionar sábados, domingos e segundas-feiras (nas áreas centrais das cidades, as lojas poderão abrir das 9h até às 17h; nas áreas fora do centro das cidades, das 10h às 18h). Shoppings: poderão funcionar, entre 11h e 20h, mas também ficam proibidos de abrir aos sábados, domingos e terças-feiras.

Antes da ampliação das restrições, apenas as regiões Agreste e Sertão do estado estavam na Fase Vermelha. As regiões metropolitana de Maceió, Zona da Mata e Litoral estavam na Fase Laranja, menos restritiva.

No balanço mais recente do Ministério da Saúde, o estado de Alagoas contabiliza 3.234 mortes pelo novo coronavírus, com mais de 142,5 mil pessoas infectadas desde o início da pandemia.