Em entrevista, Zé Neto e Cristiano anunciam retorno aos palcos com redução de agenda em 2025

A dupla Zé Neto e Cristiano anunciou retorno aos palcos após uma longa pausa. Em evento com fãs, empresários e amigos, na última terça-feira (26), eles revelaram que Maceió (AL) será um dos primeiros locais da agenda. Em entrevista ao "Fantástico", exibida no domingo (1º), a dupla falou sobre o período longe dos palcos.

Os artistas estavam parados, pois Zé Neto precisou tratar um quadro de depressão e síndrome do pânico.

"Fiquei doente porque as coisas foram ficando robóticas, né? A gente chega, vai para o camarim, hotel, hotel, avião, avião. É uma loucura", refletiu Zé Neto. "Acho que vinha aquele peso: 'Eu vou parar essa máquina, esse sonho que a gente construiu? O que meu parceiro vai fazer'?", complementou Cristiano.

Agenda de shows menor em 2025

Ao todo, a dupla chegou a fazer 34 shows em um mês antes do tratamento de Zé Neto. "Eu estava saturado porque eu já não estava mais entregando o que a dupla se propõe a entregar", declarou o cantor.

A situação fez Cristiano pensar em parar de vez. "Fiz uma reunião com ele, com os empresários e falei: 'Eu vou parar, mas por ele'. Aí, ele [Zé] virou para mim e falou: 'Minha vida já está difícil. Já estou com um monte de problema. Se você parar o Zé Neto e Cristiano, que é a única coisa que me mantém vivo, você vai parar, vai acabar comigo", relembra Cristiano.

Diferente do que realizavam antes do tratamento do Zé Neto, a dupla optou a ter uma agenda de shows menor a partir de 2025. Serão 12 apresentações por mês. "Pode ser menos ou mais", declarou Cristiano.