Homem é encontrado morto em cruzeiro temático de Maiara e Maraisa

Um homem de 41 anos foi encontrado morto no último sábado (30), dentro de um navio que faz cruzeiro temático da dupla sertaneja Maiara e Maraisa.

A embarcação, chamada de MSC Seaview, saiu do Porto de Santos, no litoral de São Paulo no último dia 29 de novembro. A Marinha do Brasil (MB) declarou que a morte foi verificada perto da Ilha do Maia, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

A PromoAção, empresa produtora de cruzeiros temáticos, divulgou em nota que a morte do passageiro decorreu de um mal súbito.

Ainda conforme a companhia, as equipes médicas a bordo foram acionadas e prestaram assistência à família da vítima.

Também por meio de nota, a MSC lamentou a morte durante o cruzeiro temático "Maiara & Maraisa em Alto Mar", fretado pela PromoAção.

"A equipe médica respondeu de forma imediata e foi dado todo suporte necessário à família que viajava com o hóspede. Nossos pensamentos e orações estão com a família neste momento difícil", complementou a empresa.

Investigação do caso

A Marinha afirmou que, assim que tomou conhecimento do ocorrido, a Delegacia da Capitania dos Portos em Angra dos Reis (DelAReis) enviou uma equipe ao local para obter informações e coletar esclarecimentos sobre o fato.

Ao dados devem subsidiar o inquérito administrativo sobre acidentes e fatos da navegação (IAFN). Concluído o procedimento e cumpridas as formalidades legais, o IAFN será encaminhado ao Tribunal Marítimo, que fará a devida distribuição e autuação.

Nas redes sociais, Maiara e Maraisa não se pronunciaram sobre o falecimento do participante. O cruzeiro deve terminar na segunda-feira (2).