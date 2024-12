Show do Menos é Mais é encerrado às pressas após disparos em Foz do Iguaçu

Um show do grupo de pagode Menos é Mais foi interrompido neste sábado (30) após registro de vários disparos com arma de fogo em meio à apresentação. O caso ocorreu em um parque aquático, localizado em Foz do Iguaçu, no Paraná.

A confusão teve uma série de vídeos que foram divulgados nas redes sociais. Neles, é possível acompanhar que a confusão se formou durante uma briga e alguns disparos de arma de fogo foram ouvidos ao fundo nas imagens.

Veja também É Hit Versão inédita de música será lançada nas vozes de Marília Mendonça e Cristiano Araújo É Hit Gusttavo Lima e Deolane podem ter passaportes recolhidos em meio a CPI das bets, diz relatora

Por conta do tumulto, os músicos interromperam a apresentação e deixaram o local rapidamente após recomendação de segurança.

Segundo a organização do evento, que se pronunciou após a repercussão do caso, investigações estão sendo realizadas para que os responsáveis sejam punidos.

O grupo Menos é Mais também se pronunciou sobre o caso. Em nota, os integrantes expressaram o desejo de retornar a Foz do Iguaçu, reforçando o “compromisso com o público”.

Veja a nota completa:

“O Grupo Menos é Mais, por meio de sua assessoria jurídica, representada pelo advogado José Estevam Macedo Lima, vem a público esclarecer o ocorrido no show realizado ontem, 30 de novembro, no local denominado Blue Park, em Foz do Iguaçu/PR.

Durante o evento, houve a interrupção do show devido a um fato isolado envolvendo terceiros, levando a produção do evento a tomar a decisão de encerrar a apresentação, visando à preservação da ordem e à segurança do grupo, dos presentes e de todos os envolvidos.

O Grupo Menos é Mais informa que foi contratado pela empresa Disk Shows Produtora, responsável pelo evento, e ressalta que, conforme informado pela produtora, o evento possuía todas as autorizações legais necessárias e estava em conformidade com a legislação local.

O grupo lamenta profundamente o ocorrido e reforça seu compromisso com o público, expressando o desejo de retornar a Foz do Iguaçu em uma nova oportunidade para se apresentar”