Adolescente de 14 anos forja o próprio sequestro e cobra R$ 40 mil do pai em Alagoas

Uma adolescente de 14 anos forjou o próprio sequestro e cobrou R$ 40 mil do pai pelo resgate, em Delmiro Gouveia, no interior de Alagoas, no último sábado (29).

O pai da adolescente procurou a polícia informando o desaparecimento da filha, afirmando que tinha recebido mensagens no celular do suposto sequestrador.

Se passando por um criminoso, a jovem pedia R$ 40 mil em troca da própria liberdade, segundo informou o delegado Daniel Mayer, responsável pelo caso, ao portal g1.

Durante a procura pela menina, os policiais foram até a casa do namorado dela, de 18 anos, e encontraram a jovem lá. A polícia acredita que o jovem e o pai dele, sogro da menina, também foram enganados por ela.

Ao ser levada para a delegacia, a adolescente confessou que forjou o sequestro. Ela disse que o pai ficaria com raiva por ela ter passado a noite fora de casa e que o dinheiro seria bem-vindo.