Homem é flagrado dirigindo bêbado em cadeira de praia dentro de Gol no Paraná

Um homem foi flagrado, na madrugada da última sexta-feira (28), dirigindo em uma cadeira de praia dentro de um Volkswagen Gol G3 sem os bancos dianteiros. Durante uma blitz no município de Pato Branco, no Paraná, a Polícia Militar ainda constatou que o motorista estava com sinais de embriaguez.

Conforme o GLOBO, ele passou pelo teste de bafômetro, que comprovou a presença do álcool no organismo dele. Por isso, foi multado em R$ 2,9 mil com "infração gravíssima" e teve a carteira de motorista suspensa.

Caso tenha reincidência em um ano, o valor da multa pode ser dobrado.

Mudança no veículo

A Polícia Militar detalhou que mudanças dentro do veículo precisam receber autorização prévia do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

O artigo 98 do Código de Trânsito afirma que “nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações de suas características de fábrica”.

Assim, dirigir em uma cadeira de praia resulta em infração gravíssima e pode causar a apreensão do carro. Além disso, ele estava sem o cinto de segurança e estruturas para proteger o motorista.