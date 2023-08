Jovem é vítima de estupro após ir embora de show no Mineirão; veja o que se sabe

Uma jovem de 22 anos foi estuprada na madrugada de domingo (30) após ser deixada desacordada na porta da casa por um motorista de aplicativo. O suspeito do crime foi preso em flagrante por estupro de vulnerável, na noite do mesmo dia, no bairro Santo André, em Belo Horizonte (MG).

Conforme o g1, a mulher tinha ido a um show do cantor Thiaguinho no sábado (29), no Mineirão, mas ingeriu bebidas alcoólicas em excesso. Apesar de estar acompanhada de amigos e colegas de trabalho, foi deixada sozinha dentro de um carro de aplicativo.

A corrida foi pedida por um amigo, pelo celular dela, e o trajeto da viagem foi compartilhado com o irmão da jovem, que estava em casa.

Deixada desacordada na porta de casa

Quando o motorista chegou ao destino, tentou descer e tocar o interfone do endereço da jovem, mas como ninguém atendeu, ele tirou a mulher do carro. Para isso, contou com a ajuda de um homem que passava na rua, por volta das 3h da manhã.

O irmão da vítima disse que dormiu antes da jovem chegar. A Polícia Militar detalhou que as câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista deixou a jovem sentada na calçada do prédio e foi embora.

Após alguns minutos, o suspeito do crime se aproximou da mulher e saiu do local carregando ela nas costas.

Encontrada seminua em campo de futebol

Na manhã de domingo, foi encontrada desacordada em um campo de futebol no bairro Santo André. Ela estava com a calça e calcinha abaixadas até o joelho. O suspeito foi visto saindo do campo aproximadamente às 7h.

Ainda segundo o g1, socorristas do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) chegaram ao local após moradores da região ligarem.

Apesar de não sentir dores ou lembrar do ocorrido, foi ao Hospital Odilon Behrens. No local, realizou exames que constataram o abuso sexual.

O homem preso negou o crime e disse que quis levá-la a um lugar seguro. O caso está sendo investigado.