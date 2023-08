Pecuarista morto em avião filmou filho de 11 anos pilotando aeronave dias antes; veja vídeo

O pecuarista Garon Maia Filho, que morreu junto com o filho de 11 anos na queda de um avião bimotor, havia postado um vídeo nas redes sociais, dias antes do acidente, em que mostra o menino pilotando uma aeronave. As informações são do jornal O Globo.

O bimotor caiu na tarde do sábado (30), nas proximidades da cidade de Vilhena, em Rondônia, a poucos quilômetros do Mato Grosso.

As imagens mostram Garon orientando o filho durante os procedimentos de decolagem. É possível ver que o menino usava chinelos.

"Vamos lá, 600 cavalos, pode empurrar. Seiscentão, Kikão, vai! Nossa Senhora. Não, mão na manete, mão na manete. Fica aí, olha a velocidade. Pode rodar. Roda, roda", orienta Garon ao filho. "Kikão, é sozinho mesmo, rapaz", celebra ele, na sequência.

O pai pergunta ao filho se está tudo certo, e o menino responde que sim. "Meu piloto, boa", elogia Garon, que depois filma a si mesmo dando goles numa garrafa de cerveja e com outra entre as pernas. "Passageiro pode consumir uma né, Kiko?", ressaltou Garon.

FAB investiga acidente

A Força Aérea Brasileira (FAB) vai investigar o acidente. Amigos do pecuarista dizem que ele estava pilotando a aeronave.

Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) afirmou que investigadores do Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII), localizado em Manaus, foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência. A equipe passou a coletar dados, preservar indícios e verificar danos causados ao bimotor e à região para a apuração.