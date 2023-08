Com apenas um motor funcionando, avião da Gol faz pouso de emergência no Espírito Santo

Um avião da Gol Linhas Aéreas teve de fazer um pouso de emergência no Aeroporto de Vitória (ES) na manhã desta segunda-feira (31) após ter falha em um dos motores. A viagem começou no Rio de Janeiro, no Aeroporto do Galeão, e deveria terminar em João Pessoa (PB).

Segundo o sistema FlightRadar, o problema ocorreu quando a aeronave se aproximava de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Por questões operacionais, o comandante retornou com o avião para Vitória, para melhor acomodar os clientes, conforme a Gol. As informações são do g1.

Procedimentos de segurança

O avião era um Boeing 737-800, e o pouso, de acordo com a companhia aérea, foi feito em segurança. No entanto, até chegar em Vitória ele teve que voar somente com um motor funcionando.

Legenda: O destino do voo era João Pessoa Foto: Reprodução

Um novo voo saiu de Vitória com os passageiros da viagem inicial às 13h30. A Gol informou que tomou todas as ações para garantir a segurança dos clientes.

Em nota ao g1, a Zurich Aiport, que administra o aeroporto da capital capixaba, disse que foram seguidos protocolos de segurança do Plano de Emergência, e que o equipamento foi escolhido pois era o mais próximo e equipado.