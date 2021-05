Vítimas de colisão de trânsito são assaltadas em Fortaleza; veja vídeo

Uma simples colisão de trânsito virou caso de polícia, na noite da quarta-feira (26), em Fortaleza, quando as vítimas foram assaltadas por dois homens enquanto entravam em acordo sobre o sinistro. O caso aconteceu na Rua Álvaro Correia, no bairro Mucuripe, e foi filmado por uma moradora local.

Nas imagens, é possível ver quatro pessoas conversando próximo a dois veículos, quando um dos suspeitos, de bermuda amarela, passa pela calçada observando a cena.

Logo em seguida, ele retorna em direção ao grupo e aponta uma arma para uma das vítimas. No mesmo instante, outro suspeito chega ao local e aborda mais duas pessoas.

Suspeitos fogem com pertences

As vítimas tentam correr, mas os suspeitos conseguem pegar objetos de valor delas. As imagens mostram, ainda, que um motorista tentava passar pelo local no exato instante do assalto, mas retorna dando ré no veículo. Os homens fugiram a pé.

A Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), foi acionada para realizar diligências no local, mas ninguém foi preso. O caso segue em investigação pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).