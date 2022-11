Policias civis em viatura atropelam e matam motociclista em Fortaleza; veja vídeo

Uma viatura da Polícia Civil do Ceará atropelou e matou um motociclista, no último domingo (20), no bairro Montese, em Fortaleza. Testemunhas afirmam que o veículo avançou o sinal vermelho no cruzamento das ruas Alberto Magno e Professor Costa Mendes. Uma câmera de segurança flagrou o momento da colisão.

Nas imagens, é possível observar o momento em que a vítima é atingida pelo automóvel que, conforme relatado à TV Verdes Mares, estaria em alta velocidade. Com o impacto, João Castelo, de 32 anos, foi arremessado contra uma calçada próxima a via. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

No momento do acidente, ele estava transitando enquanto aguardava a solicitação de novas viagens, já que aos fins de semana atuava como motorista de aplicativo.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota à emissora, que os policiais envolvidos no episódio sofreram ferimentos leves, permaneceram no cruzamento e se apresentaram em uma unidade policial.

'Queremos que a justiça seja feita'

O corpo do motociclista foi sepultado nessa terça-feira (22) em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza.

"Nós não estamos aqui para julgar o policial, mas se ele errou que venha a pagar. Porque não ligaram para a família? Só queremos que a justiça seja feita", disse um amigo de João Castelo à emissora durante o velório.

