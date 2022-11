Idoso é preso suspeito de maltratar a própria mãe de 85 anos em Fortaleza

Um homem de 61 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (22) suspeito de abandonar em casa a própria mãe de 85 anos no bairro Jardim Guanabara, em Fortaleza.

A vítima, que é pessoa com deficiência e portadora de Alzheimer, era diariamente abandonada no imóvel sem os devidos cuidados necessários.

Os investigadores da Polícia Civil verificaram, ainda, que a outra filha da idosa estava sendo proibida pelo próprio irmão de ter acesso à casa da mãe e de ajudar nos cuidados.

Diante do flagrante, os agentes o encaminharam para a Delegacia de Proteção ao Idoso e Pessoa com Deficiência (DPIPD), onde foi autuado por maus-tratos ao idoso. O homem não possuía antecedentes criminais.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 3101-2495, da Delegacia de Proteção ao Idoso e Pessoa com Deficiência.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.