Idoso em situação de rua é aprovado em concurso público no Interior de São Paulo

Um idoso em situação de rua foi aprovado em 10º lugar em um concurso público realizado pela Prefeitura de Taubaté, no Interior de São Paulo. Ranulfo Costa, de 60 anos, começou a trabalhar como pintor nesta semana após passar na seleção.

O certame, que aconteceu no começo do ano, foi realizado para o preenchimento de vagas para cargos de ensino fundamental, médio e superior. Acompanhado pelos profissionais do Centro Pop, Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) e do Abrigo Municipal desde 2017, o homem participou de uma iniciativa que reuniu um grupo de 35 pessoas em situação de rua para assistir aulas de reforço. As informações são do portal g1.

O objetivo do projeto era justamente preparar os participantes para realizarem a prova do concurso público. Eles se reuniam duas vezes por semana e estudavam as matérias exigidas no edital da seleção. Os membros ainda receberam kits de materiais escolares, além de um auxílio para realizar a inscrição e isenção da taxa.

Além do idoso, outros dois integrantes da iniciativa, também em situação de rua, foram aprovados no concurso. Um deles para uma vaga de gari e o outro para o cargo de cuidador.

Alcoolismo e esperança

Ranulfo detalhou, à TV Vanguarda, que o principal motivo por viver em situação de rua é o consumo em excesso de álcool.

"Tive depressão, tédio e momentos em que ninguém pensava em mim. Sofri com bebida demais e longe da família. Quase dei um salto mortal igual moleque [quando descobriu a aprovação]. A assistente social me procurou para falar sobre isso [o resultado do concurso] e foi uma alegria imensa", explicou à emissora.

Inspirado pelo novo emprego, ele já planeja o futuro. "Primeiro quero arrumar uma casa para mim. Depois quero auxiliar meus filhos, que estão jovens... quero ajudá-los em tudo que der. E depois terminar velhice em paz", disse.

