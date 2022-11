Jovens cientistas criam copo que detecta droga 'Boa noite, Cinderela'

Jovens cientistas do Rio Grande do Sul desenvolveram um copo capaz de identificar em segundos a presença do ácido gama-hidroxibutírico (GHB), conhecido popularmente como o "Boa noite, Cinderela".

A droga é bastante utilizada por criminosos para dopar as vítimas, principalmente em festas, e cometer abusos sexuais. As informações são do jornal O Globo.

As responsáveis pela criação do item são Natally Souza, de 16 anos, Giovanna Freitas, Giovanna Moraes e Nicolli Marques, de 17 anos, alunas da Escola Sesi de Gravataí. Segundo as estudantes, a ideia do copo surgiu da preocupação com o aumento de casos de violência contra a mulher com o uso da substância.

Elas utilizaram um reagente químico que, ao entrar em contato com a droga, faz o copo mudar para uma cor avermelhada, alertando imediatamente sobre o envenenamento.

Bolsa de estudos

"É muito incrível essa repercussão que o nosso projeto está tendo, porque é algo que vai ajudar muito uma questão social, uma questão gigantesca, que é algo que vemos que acontece muito no nosso dia a dia", afirmou Natally, uma das criadoras do projeto.

"E também de podermos incentivar outras pessoas, mostrarmos que é possível as mulheres participarem da ciência", completou Nicolli.

Por conta do projeto, as estudantes conseguiram a bolsa de estudos Jovem Cientista no Sesi. Ainda conforme a publicação, o plano está em fase de testes. As jovens pretendem usar a bolsa para dar continuidade à pesquisa e conseguir concluir a criação do copo em 2023.