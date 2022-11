Asteroide 'potencialmente perigoso' é descoberto por cientistas dos Estados Unidos

Pesquisadores do Instituto Carnegie, nos Estados Unidos, descobriram um asteroide "potencialmente perigoso" com 1,5 quilômetro de largura, que recebeu o nome de 2022 AP7. A descoberta foi feita nesta terça-feira (1°) por meio de instrumentos de alta tecnologia do telescópio Victor M. Blanco, no Chile.

Os resultados da investigação foram publicados na revista científica The Astronomical Journal. Conforme o astrônomo Scott Sheppard, principal autor da descoberta, "o 2022 AP7 cruza a órbita da Terra, o que o transforma em um asteroide potencialmente perigoso, mas atualmente não tem uma trajetória que o fará colidir com a Terra, nem agora nem no futuro".

O corpo celeste foi descoberto em uma área que é conhecida por ser difícil de detectar objetos devido ao brilho do Sol.

Ameaças de asteroide

Nenhum dos quase 30 mil asteroides de todos os tamanhos que já foram catalogados como "Objetos Próximos da Terra" (NEOs) ameaça o planeta nos próximos 100 anos.

Em virtude de novas possíveis ameaças, a Nasa realizou uma missão-teste com o objetivo de colidir uma nave contra um asteroide, provando que é possível mudar sua trajetória.