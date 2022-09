Nave da NASA se choca contra asteroide para desviá-lo, em teste inédito; veja vídeo

Uma nave espacial da Nasa se chocou contra um asteroide nesta segunda-feira (26) para desviá-lo de sua trajetória, em um teste de "defesa planetária" para buscar mecanismos que permitam defender a Terra de uma possível colisão devastadora de um objeto cósmico.

A missão de redirecionamento de asteroides DART decolou da Califórnia em novembro de 2021. A nave, menor que um carro, se chocou a mais de 20 mil km/h contra seu alvo às 23h14 GMT (20h14 de Brasília).

Veja a colisão do asteroide com a nave:

Durante a colisão, equipes da Nasa, reunidas no centro de controle da missão em Maryland, explodiram de felicidade diante das imagens espetaculares da aproximação do asteroide até pouco antes do impacto. Houve transmissão ao vivo do momento.

A nave não é maior que um carro, e o asteroide tem cerca de 160 metros de diâmetro - metade da altura da Torre Eiffel. O corpo celeste não apresenta perigo para a humanidade.