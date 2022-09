Nave da Nasa vai colidir com asteroide nesta segunda-feira (26); assista ao vivo

A colisão entre um asteroide e uma nave kamikaze da Nasa pode ser acompanhada ao vivo na noite desta segunda-feira (26). A transmissão do momento do impacto, que busca desviar a trajetória do corpo celeste, está sendo feita pelo canal do YouTube da agência espacial americana.

O teste de "defesa planetária", algo nunca feito antes, deve proteger melhor a Terra de uma possível ameaça futura. A missão de redirecionamento de asteroides DART decolou da Califórnia em novembro de 2021.

Após 10 meses de viagem, a espaçonave deve atingir o asteroide Dimorphos às 20h14 (horário de Brasília), a uma velocidade superior a 20 mil km/h.

A nave não é maior que um carro, e o asteroide tem cerca de 160 metros de diâmetro - metade da altura da Torre Eiffel. No entanto, o corpo celeste não apresenta perigo para a humanidade.

Ainda assim, "é importante fazer isso antes de descobrirmos uma necessidade real", afirmou Andrea Riley, gerente da missão da Nasa. Não se trata de destruir o asteroide, mas de empurrá-lo ligeiramente. A técnica é chamada de impacto cinético.

Onde assistir ao vivo?

A colisão pode ser acompanhada ao vivo através do canal oficial da agência espacial Nasa no YouTube. A transmissão iniciou às 18h30.

Satélite de um asteroide maior

Dimorphos é, na verdade, o satélite de um asteroide maior, Didymos (780 metros de diâmetro), que completa sua órbita em 11 horas e 55 minutos. O objetivo é reduzir a órbita de Dimorphos em torno de Didymos em cerca de dez minutos.

Essa mudança pode ser medida com telescópios na Terra, observando a variação de brilho quando o pequeno asteroide passa na frente do grande.

A intenção é entender melhor como reagirá o Dimorphos, representativo de uma população de asteroides bastante comuns, cuja composição exata não é conhecida. O efeito do impacto dependerá em grande parte da sua porosidade, ou seja, se é mais ou menos compacto.