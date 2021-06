Três primos adolescentes morrem afogados em rio no interior do Ceará

Três primos adolescentes morreram afogados durante banho em um rio localizado no povoado de Uruá, no município de Barreiras, por volta das 11h da manhã deste domingo (13).

Corpos de duas das três vítimas foram retirados da água pela própria população, antes mesmo da guarnição do município de Horizonte chegar ao local, junto à outra guarnição de mergulhadores, informou o Corpo de Bombeiros.

Já o terceiro adolescente foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu e morreu a caminho do hospital, segundo a tia de uma das vítimas, que optou por não se identificar.

De acordo com ela, os adolescentes eram acostumados a tomar banho no rio, conhecido como 'Rio do Carlinhos Jacó', mas foram surpreendidos e caíram em um "buraco".

As vítimas, segundo ela, são: o seu sobrinho, Kauã Cândido da Silva, de 14 anos; Matheus Ferreira, 14; e Antônio José da Silva Santos, 17.

Conforme a tia, Kauã não sabia nadar. Já sobre os outros dois jovens, não soube informar. Na ocasião, também havia um quarto adolescente tomando banho junto aos três primos, que sobreviveu.

"[Eles] estavam com a família lá e caíram num buraco. Um subiu, conseguiram tirar [do rio], mas os três afundaram. Eles eram todos primos".