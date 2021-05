Carro que caiu em açude em Quixelô é retirado; homem morreu afogado e duas pessoas sobreviveram

O carro que caiu em um açude no município de Quixelô, no interior do Ceará, foi retirado da água, na manhã desta segunda-feira (24). Das três pessoas que estavam no carro, um homem morreu afogado e outras duas conseguiram sair.

Na localidade de Oiticica do Umari, o acidente ocorreu na noite de domingo (23). O corpo da vítima, Joaquim Rodrigo da Silva, foi retirado por volta de 23h.

Segundo o tenente-coronel Nijair Araújo, comandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militar em Iguatu, o homem estava no banco traseiro do carro e não tinha o cinto de segurança afivelado.

Não há informações sobre o que teria levado à queda. O carro ficou a uma profundidade estimada de 10 metros. As duas pessoas que conseguiram sair estavam no banco da frente e não tiveram ferimentos, ainda segundo os bombeiros.

"De acordo com as outras duas vítimas, que saíram ilesas, a vítima sabia nadar", afirmou Nijair. Os sobreviventes acreditavam que Thiago havia ficado preso ao cinto, ainda segundo o tenente-coronel.