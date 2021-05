Carro com pelo menos três pessoas cai em açude em Quixelô, no Interior do Ceará

Um homem morreu após um carro cair em um Açude, na localidade de Oiticica do Umari, no município de Quixelô, no Interior do Ceará. O acidente ocorreu na noite neste domingo (23). Pelo menos três pessoas estavam no veículo.

A vítima foi identificada como Joaquim Rodrigo da Silva. Os demais não tiveram ferimentos e passam bem.

Conforme o tenente-coronel Nijair Araújo, comandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militar em Iguatu, uma equipe estava no local para realizar o resgate, mas os mergulhadores precisarão retornar amanhã, às 5 horas, para localizar o corpo.

O carro está a uma profundidade estimada de 10 metros. “Segundo as informações do solicitante, havia três pessoas no carro. Duas conseguiram sair, mas uma permaneceu”, disse.

"De acordo com as outras duas vítimas, que saíram ilesas, a vítima sabia nadar. Eles acreditam que ele tenha ficado preso ao cinto de segurança na hora do acidente", acrescentou.