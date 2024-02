Torcedor é preso após beijar mulher à força durante jogo no Castelão

Um torcedor de 44 anos foi preso em flagrante, no último sábado (3), após beijar uma mulher sem o consentimento dela na Arena Castelão. Na ocasião, o estádio recebia a partida entre Fortaleza e América-RN, pela primeira rodada do Nordestão de 2024.

A partir de informações de que o torcedor havia dado um beijo à força em uma mulher, policiais usaram imagens de câmeras de segurança do circuito interno do Castelão para localizar e abordar o indivíduo. O homem foi conduzido pelos PMs para a Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza (DDM-For), unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado em flagrante por importunação sexual. Em seguida, o suspeito foi colocado à disposição da Justiça.

A identidade do preso e mais detalhes sobre a ocorrência não foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

A pasta indica que a população pode contribuir com as investigações repassando informações para o telefone 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o WhatsApp (85) 3101-0181, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

Além disso, denúncias podem ser encaminhadas para o telefone (85) 3108-2950 da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza. O sigilo e o anonimato são garantidos.