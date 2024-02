Polícia prende suspeito de integrar grupo criminoso que ameaçou moradores do Pirambu, em Fortaleza

Um homem suspeito de integrar grupo criminoso que seria responsável por ameaçar moradores do bairro Pirambu, em Fortaleza, foi preso nesse sábado (3), por equipes das Forças de Segurança do Ceará. Jorge Luis Alves de Freitas Filho, de 24 anos, foi detido em flagrante, no bairro Jacarecanga. Ele é ainda suspeito de tráfico de drogas, posse de arma de fogo de uso restrito e receptação.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a partir das ameaças registradas contra os moradores, na última semana, uma investigação teve início, articulada entre a Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS e a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). O trabalho resultou na captura do suspeito pelo Comando Tático Motorizado (Cotam) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Veja também

Com Jorge Luis, foi apreendida uma arma de fogo, além de 20 munições de calibres .38 e .40., uma pequena quantidade de cocaína, três celulares e uma quantia em dinheiro. O suspeito e todo o material foram encaminhados à sede da Draco, onde foram realizados os procedimentos. Após a realização do flagrante, o homem foi colocado à disposição da Justiça.

A SSPDS informou que a Draco segue investigando para identificar se houve participação do suspeito, e de outros indivíduos, em mais ações criminosas na região.

Ameaças a moradores do Pirambu

Na última quinta-feira (1º), comércios do Pirambu fecharam as portas após ameaças se espalharem nas redes sociais. As ameaças teriam sido retaliação à morte do líder de uma facção criminosa, no Rio de Janeiro. Drogas e armas apreendidas naquele Estado vinham para o Ceará.

O cenário fez a SSPDS reforçar o policiamento na região.