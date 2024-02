Conselheiro e fornecedor de coletes balísticos para facção em Fortaleza é preso durante audiência

Um homem apontado como conselheiro de uma facção criminosa carioca em Fortaleza foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), na última segunda-feira (29). Conforme as investigações, ele era o principal fornecedor de coletes balísticos para o grupo criminoso, além de aconselhar os comparsas sobre homicídios e o tráfico de drogas.

Francisco José Negreiros Lopes, conhecido como 'Chiquinho' ou 'CH', de 43 anos, foi detido por policiais civis por força de um mandado de prisão preventiva, no momento em que participava de uma audiência judicial de forma virtual, por meio de um celular, em uma residência na Rua Mirtes Cordeiro, no bairro Granja Lisboa, na Capital.

O mandado, por integrar organização criminosa, foi expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, em julho de 2021. Há dois anos e meio, 'Chiquinho' era procurado pela Polícia. Ele tem antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas e furto.

"Com base nas investigações coordenadas por equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), José Negreiros, que também é conhecido como 'Chiquinho”, é responsável por tomar decisões como execuções, comercialização do tráfico de drogas bem como é, também, responsável pela guarda dos coletes balísticos desse grupo criminoso", informou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

A defesa do preso já ingressou com um Pedido de Revogação de Prisão Preventiva, na Justiça Estadual, na última sexta-feira (2), no qual alegou que o cliente não tem nenhuma relação com organização criminosa, é primário e esteve presente em todos os atos do processo criminal. "Assim, encerrada a instrução criminal, mostra-se irrazoável a manutenção da prisão cautelar, diante das circunstâncias fáticas do caso, vez que se encontra sem data para prolação da sentença", argumentou.

Ligação com 'Irmã Ruiva'

Francisco José Negreiros Lopes foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE), em julho de 2021, pelo crime de integrar organização criminosa. A denúncia foi recebida pela Justiça e o acusado virou réu no processo criminal.

Conforme a denúncia, 'Chiquinho' integra a ala da facção carioca chefiada por Almerinda Marla Barbosa de Sousa, a 'Irmã Ruiva', presa em novembro de 2020. A Polícia Civil encontrou conversas que apontam a participação do homem no grupo criminoso, no aparelho celular da mulher.

"Conforme consta, 'CH' foi o principal responsável pelo fornecimento de coletes à prova de balas para membros da facção criminosa que estariam na iminência de um confronto com membros de facção criminosa rival, no bairro Édson Queiroz, visando à disputa por território de drogas", descreveu o MPCE, na denúncia.

Conversas entre 'Chiquinho' e outros membros da organização criminosa, pelas redes sociais, também mostraram para a Polícia a sua função dentro da quadrilha. Um homem mandou a seguinte mensagem para 'CH': "Desculpa o horário. Tamo (estamos) quase tomando o Édson. Amanhã, o amigo vai chegar em você pra pegar os coletes". "Tá bom", confirmou o homem preso na última segunda-feira (29).