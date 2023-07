Tio, irmão e avô são presos suspeitos de estupro de vulnerável no Interior do Ceará

Avô, tio e irmão são investigados por estupro de vulnerável contra vítimas de idades entre três e 16 anos. O trio foi preso nesta quarta-feira (26), em Itarema, 211 km de Fortaleza. A Polícia Civil com apoio da Polícia Militar também cumpriu seis mandados de busca e apreensão.

Uma das vítimas teria engravidado de um dos agressores quando tinha 16 anos. Com essa ação, sobe para nove o número de alvos presos por crime de estupro de vulnerável em Itarema.

Os suspeitos, que não tiveram as identidades reveladas para proteção das vítimas, possuem idades entre 35 e 63 anos. Segundo a Polícia, eles se aproveitavam da proximidade com elas para cometer o crime.

Na ação, seis mandados de busca foram cumpridos nos municípios de Itarema e Amontada. Na ocasião, um aparelho celular foi apreendido e irá subsidiar novas investigações.

As investigações são coordenadas pela Delegacia Municipal de Itarema e contou com o apoio da Delegacia Regional de Acaraú. Após as capturas, os homens foram colocados à disposição da Justiça. Essa é a segunda fase da ofensiva policial na região.

