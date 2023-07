Seis homens, entre padrastos, tio e professor, são presos no mesmo dia por estupros no Ceará

Seis homens investigados por estupro de vulnerável foram presos no mesmo dia no município de Itarema, no interior do Ceará, na última terça-feira (4). Eles são suspeitos de abusos contra crianças entre três e 13 anos.

Entre os presos, estão padrastos, tio, professor, cônjuge e um último sem nenhum vínculo, de acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Uma ofensiva da corporação foi montada com apoio do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) para capturar os homens.

Conforme a PC-CE, uma das vítimas foi uma menina de 12 anos, que à época engravidou de um dos suspeitos. Outra vítima era abusada pelo próprio companheiro, que a drogava para cometer os abusos.

Os homens foram conduzidos à Delegacia Municipal de Itarema. Ao final, seis mandados de prisão temporária e sete de busca e apreensão foram cumpridos.

A Delegacia teve apoio ainda da Delegacia Regional de Acaraú e do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte.

"Na unidade policial, em desfavor de um dos alvos foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por posse de drogas para consumo pessoal. Após serem interrogados e realizadas demais formalidades, os suspeitos foram colocados à disposição da Justiça", diz a PC-CE.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR