Profissional de educação física é preso suspeito de estuprar crianças em creche particular do Eusébio

Um profissional de educação física de 25 anos de idade foi preso temporariamente, nesta terça-feira (4), pela Polícia Civil, suspeito de estuprar crianças em uma creche particular do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O homem supostamente utilizava o tempo das aulas de recreação para praticar os crimes. As vítimas teriam entre 3 e 4 anos de idade. A denúncia foi feita à Polícia pelos pais das crianças.

Em nota, o Centro Educacional Tia Thaís Brito, onde os crimes teriam sido cometidos, informou que "não possuía qualquer conhecimento" da situação antes da veiculação na imprensa.

"A direção, coordenadores, professores e demais colaboradores foram surpreendidos com tais denúncias contra o profissional de educação física", informou a creche, garantindo que, de imediato, "colaborou com o fornecimento de todas a imagens do circuito interno de segurança de toda a escola às autoridades", para ajudar a elucidar o caso. Além disso, a instituição afirmou que o professor está "suspenso de suas atividades".

Investigação

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o suspeito foi conduzido para a Delegacia Metropolitana do Eusébio e autuado pelo crime de estupro de vulnerável. O nome dele não foi divulgado para preservar as vítimas. As investigações seguem.

Leia, na íntegra, a nota da creche

"O Centro Educacional Tia Thaís Eusébio e o Centro Educacional Tia Thaís Fortaleza vêm perante ao público, pais e alunos esclarecer que, diante dos noticiários veiculados pela imprensa, não possuía qualquer conhecimento ou foram comunicados previamente pelos pais dos referidos alunos sobre as denúncias feitas contra o profissional de educação física.

A direção, coordenadores, professores e demais colaboradores foram surpreendidos com tais denúncias contra o profissional de educação física, onde, de imediato, colaborou com o fornecimento de todas a imagens do circuito interno de segurança de toda a escola às autoridades, contribuindo para a elucidação do caso.

A direção da escola informa ainda que ao longo de todo inquérito policial estará colaborando com as autoridades policiais para elucidação do caso com mais brevidade possível, onde o referido professor estará suspenso de suas atividades.

Por fim, ao longo de seus 12 anos de existência, a Escola Creche Tia Thaís nunca recebeu qualquer denúncia semelhante a esta, e sempre se pautou pelos princípios da ética e bem estar dos seus alunos, tendo em todo esse período se baseado única e exclusivamente na excelência no ensino".

