Tio é preso suspeito de estuprar e transmitir DST para sobrinho de oito anos em Sobral

A Polícia Civil divulgou na quinta-feira (19) a prisão de um homem de 26 anos suspeito de estuprar o sobrinho, de oito anos, e transmitir uma Doença Sexualmente Transmissível (DST) para a criança, em Sobral, na Região Norte do Ceará. A captura ocorreu no distrito de São José do Torto, zona rural da cidade.

De acordo com as investigações, o crime aconteceu em 2018, quando foi noticiado pelo Conselho Tutelar para a Polícia Civil, que realizou as diligências e concluiu o inquérito policial, indiciando o suspeito que acabou condenado pelo crime.

No momento da abordagem, na quarta-feira (18), ele não reagiu. O homem foi levado para a sede da delegacia municipal onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Em seguida, ele foi conduzido para a Penitenciária Industrial Regional de Sobral (Pirs) onde cumprirá pena.

Outro caso

Na quinta-feira (19), um homem de 36 anos suspeito de abusar sexualmente da ex-enteada foi preso na Barra do Cauípe, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O crime aconteceu em 2011, quando a criança tinha seis anos. Segundo as apurações, a menina foi estuprada na casa do casal e a mãe chegou a presenciar o fato, razão pela qual denunciou o crime e se separou do suspeito. Os investigadores representaram pela prisão dele, cumprida nesta semana.

Ele foi levado ao 31° Distrito Policial (DP), que investigava o caso. Lá, todas as medidas cabíveis foram realizadas.