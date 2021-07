Foragido do Piauí suspeito de estuprar adolescente de 12 anos é preso no interior do Ceará

Um homem que estava foragido do Piauí suspeito de estuprar uma adolescente de 12 anos foi preso pela Polícia Civil na zona rural de Independência, no interior do Ceará. A captura aconteceu na terça-feira (13) e foi divulgada pela instituição na quarta-feira (14).

De acordo com os levantamentos, o crime aconteceu em 2017, em Teresina, capital piauiense. Ele - que não terá nome e idade revelados para não expor a vítima - voltou para Independência, cidade natal do investigado.

Os policiais civis começaram as diligências depois da emissão do mandado de prisão preventiva em desfavor do suspeito de estupro de vulnerável, de 43 anos.

Tentativa de fuga

Ele foi localizado na casa dele, no município do interior do Estado. Durante o cumprimento do mandado de prisão, ele tentou fugir, mas foi capturado, segundo a Secretaria da Segurança Pública.

Também conforme a pasta, ele encontra-se à disposição do Poder Judiciário. Tratativas para o recambiamento do homem para o Piauí estão em andamento.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que ajudem nas apurações. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública, ou para o (85) 3101-0181, o número de WhatsApp, para o qual podem ser enviadas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

Elas também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3102-1250, da Delegacia de Defesa da Mulher de Crato. A pasta informa que o sigilo e o anonimato são garantidos.