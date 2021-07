Idosa de 99 anos morre após estupro em Ipu, Interior do Ceará; suspeito é preso

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante, na noite desta terça-feira (20), no município do Ipu, no interior do Ceará, suspeito de estuprar uma idosa de 99 anos. A vítima foi internada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ela deu entrada no hospital do município às 22h48 e passou por exames e avaliação ginecológica que constataram lesões no corpo e a tentativa do estupro.

Segundo o secretário da Saúde de Ipu, Sebastião Rufino, a paciente foi transferida para Sobral, mas faleceu no deslocamento.

Suspeito era conhecido da família

Informações preliminares apontam que o homem é conhecido do filho da vítima e aproveitou que este não estava em casa para invadir o imóvel e cometer o delito. Ele estaria embriagado.

Segundo as investigações, a idosa estava dormindo em uma rede quando foi derrubada pelo suspeito. No ato do crime, o filho da vítima chegou e o suspeito fugiu pulando o muro da residência.

Acionada, a Polícia o localizou e o prendeu na região de Tabuleiro da Carne, na zona rural da Cidade. Ele foi conduzido ao plantão da Delegacia Regional de Tianguá, onde foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável.

"As informações dão conta de que o indivíduo embriagado estaria transitando por essa localidade e invadiu o imóvel. E ao presenciar que a senhora estava sozinha, aproveitou a situação e a violentou sexualmente. Ele foi capturado cerca de 4 horas depois do crime pela guarda municipal", detalhou o delegado Fábio Pessoa.

As investigações são conduzidas pela Delegacia Municipal de Ipu. Ao fim das apurações, o inquérito policial será remetido ao Poder Judiciário.