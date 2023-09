Técnica de enfermagem é morta ao tentar defender irmã de ataque do ex-marido

Uma técnica de enfermagem de 22 anos foi assassinada, na noite dessa quinta-feira (28), na comunidade de Jatobá, Zona Rural do município de Varjota, no Interior do Ceará. Dulce Maria Araújo de Sousa foi baleada durante uma discussão com o ex-cunhado, que é o principal suspeito do crime, quando ela tentava defender a irmã do antigo companheiro.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para o hospital da Cidade, mas não resistiu aos ferimentos, conforme relatório da Polícia Militar, que ainda detalhou que o homem, identificado como Pedro Ivo, não tinha permissão de se aproximar da ex devido a uma medida protetiva. Uma câmera de segurança próxima ao local da ocorrência registrou o episódio de violência.

VEJA VÍDEO

Veja também

Nas imagens, é possível observar o indivíduo armado e discutindo com os familiares da antiga esposa, que estavam na calçada. Em um momento, é possível perceber que ele aponta a arma contra os parentes, que parecem revidar atirando pedras. Então, ele realiza disparos e se afasta.

Em seguida, mais pessoas, entre elas a antiga esposa do suspeito, saem do interior de uma das residência e também ficam na calçada. Então, Pedro Ivo retorna e acerta a região da cabeça da ex-companheira com cerca de duas coronhadas e se afasta novamente.

Conforme informações da TV Verdes Mares, o suspeito fugiu do local levando um dos filhos dele com a antiga parceira, um garoto de 11 anos.

A Prefeitura de Varjota divulgou nota, nesta sexta-feira (29), lamentando a morte e se solidarizando à família da técnica, que era servidora do Município.

"Dulce Maria Araújo Sousa, servidora pública municipal a qual desempenhava brilhantemente a função de técnica de enfermagem. Sua partida deixa um legado de carinho e amizades. Dulce Maria deixará muitas saudades a todos. Nossos Sentimentos. Descanse em paz", diz o texto divulgada nas redes sociais.

O Diário do Nordeste solicitou mais detalhes sobre o caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) e aguarda resposta.