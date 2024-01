Suspeito de tentativa de assalto no Cumbuco tem prisão mantida em audiência de custódia

A Justiça cearense decidiu, em audiência de custódia, nesta sexta-feira (12), manter a prisão de Antônio Carlos da Silva Santos, conhecido como Kekel, de 25 anos, envolvido na tentativa de assalto em uma duna da praia do Cumbuco, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Kekel foi encontrado e preso nessa quinta-feira (11). Ele já responde a outros 12 processos por crimes de roubo, porte ilegal de arma de fogo e homicídios.

Durante a sessão, o Ministério Público do Ceará (MPCE), representado pelo promotor Jairo Pequeno Neto, pediu pela manutenção da prisão de Antônio Carlos. A solicitação do MPCE foi acatada pelo juiz Caio Lima Barroso, que presidiu a audiência.

A Polícia ainda busca, no entanto, o segundo envolvido no crime cometido na manhã de terça-feira (19), identificado como Francisco Jamerson Alves Barros, 23, mais conhecido como 'Xambinho' ou 'Do Gueto'.

A tentativa de assalto foi registrada na manhã de terça (9), quando dois homens armados tentaram render turistas que faziam um passeio de buggy nas dunas da praia do Cumbuco, conhecido destino turístico cearense, em Caucaia.

Em vídeo enviado ao Diário do Nordeste, os suspeitos aparecem com arma em punho logo à frente do veículo, tentando parar os passageiros, mas o motorista do buggy acelera e eles seguem a viagem. Um segundo buggy que levava integrantes da mesma família chegou a ser alvejado.

Segundo o turista que filmou o crime, o professor André Araújo, morador de Santa Catarina, o veículo atrás do dele levava o pai, a irmã e o cunhado, que perceberam a ação e se abaixaram para se proteger. "Quando meu cunhado olhou para trás para ver o boné, ele viu o bandido se agachar. Nesse momento, ele abaixou minha irmã e ouviu dois disparos. O bugueiro foi realmente habilidoso e salvou a todos, com certeza", relatou o turista.