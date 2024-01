Suspeito de sequestrar e matar taxista em Aquiraz é preso em flagrante em Fortaleza

O suspeito de ter assassinado o taxista José Eron Batista Rabelo, de 66 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), na noite desta terça-feira (9), no Centro da Capital. A vítima foi sequestrada e morta na madrugada do mesmo dia após finalizar uma corrida em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Romário Pereira da Silva, de 33 anos, possui extensa ficha criminal por crimes de roubo e tráfico de drogas, além de uma tentativa de feminicídio. De novembro de 2023 até janeiro de 2024, ele é suspeito, ainda, de outros quatro roubos contra motoristas de aplicativo, segundo a PC-CE.

Ele foi conduzido pelas equipes para a Delegacia Metropolitana de Aquiraz, onde foi autuado em flagrante por extorsão mediante sequestro com resultado de morte. Detalhes dos trabalhos policiais serão divulgados em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (10).

Veja também

O crime

O taxista foi encontrado sem vida no carro dele por volta das 5h, no município de Pindoretama, segundo o Sindicato dos Taxistas de Fortaleza e Região Metropolitana (Sinditaxi-CE).

Francisco Moura, presidente do Sinditaxi, relatou que Eron deixou passageiros e se preparava para retornar a Fortaleza, quando foi abordado por criminosos que o renderam e o sequestraram. Moura diz que os suspeitos entraram em contato com a família do taxista para pedir dinheiro, e conseguiram um Pix de R$ 1 mil: "Fizeram tortura psicológica com a família, colocaram ele [Eron] para falar". Francisco Moura conta que a família começou a receber mensagens dos sequestradores por volta das 22h, quando acionaram o sindicato para pedir suporte.

O dirigente sindical conta ainda que os taxistas começaram uma mobilização para tentar ajudar Eron durante a noite. No entanto, o motorista foi encontrado já morto. Em nota de pesar, a entidade lamentou a morte do taxista e cobrou uma "investigação rápida para elucidar o crime".

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo do homem de 66 anos foi encontrado dentro do veículo "com sinais de violência" na Estrada do Batoque.