Suspeito de realizar assaltos morre em acidente de moto no bairro Benfica

Dois homens suspeitos de realizarem roubos sofreram acidente de moto, ao empreenderem fuga, no cruzamento das avenidas da Universidade e 13 de maio, na manhã desta quinta-feira (10). De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), os assaltantes perderam o controle das motos e um deles chocou-se contra o poste no canteiro e morreu.

O segundo assaltante fugiu do local do acidente. Conforme a Polícia Militar, nos bolsos do homem que morreu foram encontrados pertences de vítimas como alianças, dinheiro e aparelho celular. A origem da moto ainda é investigada pela Polícia.

O capacete saiu e o homem caiu, vindo a chocar a cabeça já sem o item de segurança. Ele teve afundamento de crânio.

Algumas das vítimas dos suspeitos de assaltos foram ao local do acidente para tentar recuperar objetos roubados. O homem que morreu ainda não foi identificado.

A Polícia relatou que a dupla de assaltantes realizava roubos nos bairros de Fátima e José Bonifácio. Equipes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) atenderam a ocorrência.