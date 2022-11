Tiroteio em Praça de Caucaia deixa um morto e um ferido

Um tiroteio na Praça Matriz de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, resultou na morte de um homem, na noite de quarta-feira (9). Uma segunda pessoa ficou ferida durante disparos em via pública. Os dois atingidos chegaram a se abrigar dentro de um shopping.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar e Perícia Forense foram acionadas e realizaram diligências no local do tiroteio.

"Por ocasião dessa troca de tiros, dois homens não identificados se abrigaram nas dependências do shopping após um deles ter sido atingido por um dos tiros, vindo a óbito no local", disse a administração do shopping Iandê.

A direção do estabelecimento comercial disse colaborar com todos os procedimentos legais adotados pelos órgãos de segurança, além de se solidarizar com a família da vítima.