Casal se finge de cliente e assalta joalheria em shopping no bairro Aldeota, em Fortaleza

A joalheria Amélia Joias, localizada em um shopping do bairro Aldeota, em Fortaleza, foi alvo de um assalto na noite desta quarta-feira (9). De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), um casal se fingiu de cliente e momentos depois rendeu uma vendedora.

O Diário do Nordeste apurou com a PMCE que uma mulher sacou uma pistola para realizar o assalto. O caso ocorreu por volta das 19h.

Ainda não há informações dos valores das joias que foram levadas. A Polícia Civil investigará o caso. Até a publicação desta matéria, o casal suspeito não havia sido localizado.

A reportagem solicitou informações da ocorrência à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda retorno.