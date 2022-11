Professor é afastado após denúncias de importunação e assédio sexual de 10 alunas em Cascavel

Legenda: Alguns dos casos de assédio aconteceram pelas redes sociais Foto: Reprodução

Um professor de 38 anos foi afastado de uma escola municipal de Cascavel (a cerca de 60 km de distância de Fortaleza), após ser denunciado por 10 alunas - que têm entre 11 e 14 anos de idade - pelos crimes de importunação e assédio sexual.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou, por nota, que a Delegacia Municipal de Cascavel instaurou um inquérito policial após denúncia do Conselho Tutelar da região. "Oitivas estão em andamento com o objetivo de elucidar o caso", segundo a instituição.

Conforme documento obtido pelo Sistema Verdes Mares, elaborado pela Secretaria da Educação de Cascavel, a Pasta tomou conhecimento dos supostos casos de assédio sexual no dia 10 de outubro deste ano. O órgão, de imediato, se reuniu com a direção da escola para tomar as providências.

Pelo menos 10 alunas, que cursam entre o 6º Ano e o 9º Ano do Ensino Fundamental, confirmaram à Secretaria terem sofrido importunação ou assédio sexual.

"Todas as alunas trazem relatos semelhantes em suas falas, dizem não gostar dos apelidos carinhosos que o professor falava com frequência ('meu amor', 'meu bebê') e com o olhar malicioso para com elas, bem como sentiam-se constrangidas ao serem acariciadas por ele em suas nucas, cinturas, coxas e mãos, chegando em um determinado momento a beijar a testa de uma aluna, em outra beijou muito próximo ao canto da boca e em outra abraçou-a, deslizando a mão até suas nádegas", descreve o documento.

O professor ainda teria feito perguntas constrangedoras às estudantes, como "Você é virgem?", "Você me ama?", "Vamos passar o final de semana comigo, na minha casa?", "Vamos almoçar comigo?".

Alguns dos casos de assédio aconteceram pelas redes sociais. Em uma mensagem obtida pelo Sistema Verdes Mares, o suspeito perguntou a uma aluna se ela e a amiga poderiam almoçar com ele. "A gente põe umas músicas que vocês gostam e a gente fica curtindo de boa", sugeriu.

A PC-CE ressaltou que "a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 3334-3591, da Delegacia Municipal de Cascavel.

"As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos", completou.

Outro professor também é afastado em Beberibe

Nesta semana, outro professor, de 40 anos, também foi afastado de uma escola municipal, em Beberibe, por suspeita de crime contra a dignidade sexual, contra um aluno de 14 anos.

"Um inquérito foi instaurado na Delegacia Municipal de Beberibe, após denúncia do Conselho Municipal de Proteção da Criança e do Adolescente da região. Após o fato, o homem foi afastado de suas atividades laborais na escola. O caso segue sob apuração na Delegacia Municipal de Beberibe, unidade da PC-CE que realiza diligências, oitivas estão em andamento com o objetivo de elucidar o caso", informou a Polícia Civil do Ceará.

O docente teria mandado mensagens de cunho sexual para o adolescente. "Além da nota, não quer ver mais nada?", questionou o professor, em uma conversa com o aluno pela rede social WhatsApp.

A população também pode contribuir com as investigações da Delegacia Municipal de Beberibe, através dos números (88) 3388-2590 e (85) 3101-0181, além do 181, de acordo com a PC-CE.

