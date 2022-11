Homens armados rendem e sequestram vítima em carro em Maracanaú; veja vídeo

Um homem de 32 anos foi rendido e raptado por um grupo armado no Bairro Alto Alegre, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso, que aconteceu na última segunda-feira (7), foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens que flagraram o momento do sequestro auxiliam nos trabalhos policiais. Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizam diligências na região.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima possui antecedentes por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Veja momento em que homem é raptado

As investigações estão a cargo do 20º Distrito Policial da PC-CE.

Denúncias

Segundo com a SSPDS, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (85) 3101-2942, do 20º DP.

As informações podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.