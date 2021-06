Suspeito de matar motorista de aplicativo e passageiro em Caucaia é preso em Fortaleza

Um suspeito de matar a tiros um motorista de aplicativo e um passageiro no Município de Caucaia, em dezembro do ano passado, foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PCCE), em Fortaleza, mais de seis meses depois, na última sexta-feira (25). Segundo as investigações policiais, o alvo do ataque criminoso era o passageiro.

A detenção ocorreu no bairro Parquelândia, na Capital. Felipe Benevides de Oliveira, de 26 anos, tentou fugir, mas terminou rendido pelos policiais civis. Com o suspeito, a Polícia apreendeu uma pistola calibre Ponto 40, 29 munições e dois carregadores da arma.

Felipe, que não tinha antecedentes criminais, foi levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi cumprido o mandado de prisão temporária por duplo homicídio qualificado e tentativa de homicídio. Ele ainda foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e resistência.

Legenda: Polícia Civil apreendeu arma de fogo e munições com o suspeito Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Alvo do ataque era passageiro do veículo

Pelo menos quatro homens, em duas motocicletas, mataram dois homens a tiros e deixaram uma mulher gravemente ferida, em um carro, no bairro Padre Romualdo, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na tarde de 13 de dezembro de 2020.

A investigação policial aponta que o alvo dos criminosos era o passageiro, identificado como Bruno Almeida, de 33 anos, que morreu no local. Ele já havia sofrido uma tentativa de homicídio, em outro bairro de Caucaia, dois meses antes.

O motorista de aplicativo, Luan Moura da Silva, 23, foi baleado e não resistiu. Uma mulher, que acompanhava Bruno, também foi atingida e socorrida em estado grave.