Suspeito de matar fisioterapeuta em assalto descumpria monitoramento eletrônico há 6 meses

O homem suspeito de matar uma fisioterapeuta de 27 anos, em Fortaleza, já tinha sido preso neste ano, por tráfico de drogas. Igo Mateus dos Santos Freitas, de 23 anos, foi detido em janeiro e solto horas depois, durante audiência de custódia. Não demorou até que ele reincidisse, desta vez envolvido em uma ação violenta.

Igo foi solto no início do ano, por determinação do Poder Judiciário. A ordem era que ele ficasse monitorado por tornozeleira eletrônica, mas o acompanhamento durou pouco. Desde o último mês de março, o suspeito rompeu o sinal da tornozeleira. A Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) comunicou a interrupção do sinal e Igo voltou para a condição de foragido.

O suspeito voltou a ser detido nessa quarta-feira (28), devido ao latrocínio (roubo seguido de morte) da jovem. Conforme a Polícia Civil do Ceará, Igo participou do crime que vitimou a fisioterapeuta Hillary Torres Nunes, no bairro Aerolândia, em Fortaleza.

Por ter descumprido o monitoramento eletrônico, o mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas estava em aberto. Ele foi detido, mesmo em período pré-eleições, porque não era eleitor, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

SSPDS "Foi possível cumprir a decisão judicial, mesmo durante o período de vedação de cumprimento de mandado de prisão nos cinco dias que antecedem o pleito eleitoral, devido ao fato do suspeito não ser eleitor"

TENTATIVA DE LATROCÍNIO

Hillary voltava de uma festa no último domingo (25) e deixava colegas em casa. Enquanto esperava o amigo entrar no imóvel, ela percebeu a aproximação de dois homens em uma moto e acelerou o automóvel. Um dos suspeitos desceu da moto e efetuou um disparo.

Ferida, a fisioterapeuta perdeu o controle do carro e acabou parando. Os homens aproveitaram a situação e abriram a porta do veículo. Eles levaram uma bolsa com documentos de uma das passageiras, além do celular da vítima.

A bala atingiu a coluna de Hillary, na região da medula, e os estilhaços alcançaram o pulmão. Ela sofreu duas paradas cardíacas ainda antes de chegar ao hospital.

A vítima esteve hospitalizada no Instituto Doutor José Frota (IJF), em estado grave, até essa quinta-feira (29), mas teve a morte confirmada. A Polícia busca os outros envolvidos no caso.

O caso é investigado pela 7ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade que realiza diligências para localizar e capturar os suspeitos.

PRISÃO POR TRÁFICO

Igo foi preso anteriormente em um patrulhamento de rotina, em Fortaleza. Ele estava em posse de drogas do tipo maconha, cocaína e crack. No interrogatório perante à autoridade policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas.

Na audiência de custódia, o juiz determinou medidas cautelares alternativas à prisão, como: comparecimento mensal na Central de Alternativas Penais, monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno.

Em fevereiro de 2022, se tornou réu por tráfico de drogas. Dias depois, já não era mais localizado pelas autoridades.

