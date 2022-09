Morre fisioterapeuta baleada durante assalto no bairro Aerolândia, em Fortaleza

A fisioterapeuta Hillary Torres Nunes, de 27 anos, baleada durante assalto no bairro Aerolândia, morreu na tarde desta quinta-feira (29). A morte da cearense foi confirmada ao Diário do Nordeste por Rose Marie Torres Nunes, irmã da vítima.

"Hoje no período da tarde a nossa amada Hillary nos deixou para ficar ao lado de Deus. Para nós que ficamos, resta somente a saudade e a dor de uma partida tão precoce. Oremos para que o seu espírito encontre a felicidade eterna", diz nota de falecimento divulgada pela família.

A jovem, que cursava Odontologia, estava internada no Instituto Doutor José Frota (IJF) desde a madrugada de domingo (25), quando foi atingida em abordagem dos criminosos. O crime aconteceu enquanto Hillary deixava colegas de faculdade em casa, após uma festa.

Hillary sofreu duas paradas cardíacas ao chegar ao hospital. A bala atingiu a coluna da fisioterapeuta, na região da medula, e estilhaços alcançaram o pulmão, segundo a família.

Natural de Jaguaribe, Hillary Nunes veio estudar em Fortaleza em 2015. Durante os momentos críticos da pandemia da Covid-19, atuou como fisioterapeuta de pacientes com a doença.

Suspeito preso

A polícia prendeu um suspeito de balear a fisioterapeuta. O homem foi identificado como Igo Mateus dos Santos Freitas, de 23 anos. Os agentes de segurança o capturaram em uma unidade de saúde no bairro Parangaba na noite dessa quarta-feira (28).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Igo possuía um mandado de prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas. A Polícia Civil segue realizando diligências para identificar e capturar outros suspeitos do crime.

Crime foi registrado por câmeras de segurança; assista:

Relembre o caso

Hillary Nunes parou o veículo na porta do prédio do amigo, na rua Capitão Olavo, e aguardava ele entrar em casa, na noite do domingo. Nesse momento, dois homens em uma motocicleta pararam perto do carro.

A fisioterapeuta percebeu a ação dos homens e acelerou o veículo. Um dos suspeitos desceu da moto e efetuou um disparo.

Ferida, Hillary Nunes perdeu o controle do carro e acabou parando. Os homens aproveitaram a situação e abriram a porta do veículo. Eles levaram uma bolsa com documentos de uma das passageiras, além do celular da fisioterapeuta.