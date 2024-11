Suspeito de matar comerciante de 62 anos no bairro Pirambu, em Fortaleza, é preso

Um jovem de 21 anos, suspeito de participar do assassinato de um comerciante de 62 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), na posse de um veículo adulterado, em Fortaleza, na última sexta-feira (1º).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) divulgou, neste sábado (2), que a Polícia Militar foi acionada no bairro Carlito Pamplona para verificar "uma denúncia sobre um carro em conduta suspeita na região".

Ao abordar o veículo, os policiais militares perceberam que o jovem de 21 anos já respondia por crime contra a administração pública e receptação e tinha um mandado de prisão em aberto, relacionado ao homicídio do comerciante de 62 anos, ocorrido em 11 de outubro de 2024, no bairro Pirambu.

O suspeito (que não teve a identidade revelada) foi levado à delegacia da Polícia Civil e autuado em flagrante pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador veicular, além de ter o mandado de prisão cumprido. A Secretaria da Segurança não divulgou qual a participação do suspeito no homicídio.

Os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador veicular serão investigados pelo 1º Distrito Policial (1º DP), enquanto o homicídio é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), segundo a SSPDS.

Mercadinho saqueado após homicídio

Cinco dias depois do comerciante ser assassinado dentro do mercadinho de sua propriedade, localizado na Rua Dom Quintino, bairro Pirambu, o estabelecimento comercial foi invadido e saqueado.

Um grupo com diversos suspeitos foi encontrado no local pela Polícia Militar, no momento do roubo. Entretanto, os criminosos fugiram em diferentes direções.

Familiares do proprietário do Mercantil Serrano foram ao local para organizar o depósito e recolher os itens que não foram saqueados, com a presença da Polícia Militar.

"A PMCE permaneceu no endereço até que o frete responsável pelo transporte dos mantimentos fosse realizado, garantindo a segurança da operação", informou a Corporação, em nota, na ocasião.