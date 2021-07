Suspeito de importunação sexual é preso após vítima acenar para polícia em Fortaleza

A Polícia Militar (PMCE) prendeu um suspeito de importunação sexual contra uma passageira dentro de um ônibus coletivo no bairro Messejana, em Fortaleza, nessa quarta-feira (28). Os agentes de segurança capturaram o homem de 28 anos após a própria vítima acenar para a viatura.

Segundo a composição que atendeu a ocorrência, o homem tentou beijar a mulher e ficou sem máscara. Além do sinal com as mãos, a mulher demonstrava nervosismo.

Neste momento, os policiais decidiram abordar o veículo. A vítima ficou sob proteção policial e o suspeito pulou a catraca do ônibus para fugir, mas foi rendido.

Crime

O homem foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A polícia o autuou em flagrante por importunação sexual e por infringir medida sanitária.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) alerta que denúncias desta natureza também podem ser feitas para o disque-denúncia 181 ou para o (85) 3101-0181.