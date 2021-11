Suspeito de chefiar facção criminosa no Ceará foi preso enquanto fugia para Minas Gerais

A Polícia Civil do Estado (PC-CE) prendeu, nesta quarta-feira (17), um suposto chefe de uma organização criminosa em Icó, no Interior do Ceará, enquanto ele tentava fugir para Minas Gerais.

José Ednaldo Barbosa, de 27 anos, conhecido como “Dólar”, é investigado por tráfico de drogas e homicídios. Ele estava com um mandado de prisão preventiva em aberto.

Segundo a polícia, investigações apontaram que 'Dólar' morava na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, mas planejava se mudar para Minas Gerais.

A PC-CE, então, pediu apoio à Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG) para capturá-lo.

O homem foi abordado na cidade mineira de Pouso Alegre. Segundo o delegado titular da Delegacia Regional de Icó, Glauber Ferreira, o suspeito tentou escapar durante a ação.

“Ele responde por vários homicídios e tráfico de drogas em Icó e outras cidades do Vale do Jaguaribe. Ao ser abordado pela composição, o investigado ofereceu resistência, mas foi rendido e capturado”, detalha

'Dólar' foi preso e encaminhado para uma unidade prisional em Minas, mas será recambiado ao Ceará.

VCrepórter

