Suspeito de assaltar transporte coletivo em Fortaleza é preso em flagrante

Um homem foi preso em flagrante suspeito de assaltar um transporte coletivo na manhã desta terça-feira (8), no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. Gerson Sousa da Silva, 32, roubou duas mulheres e fugiu da topic, entretanto, foi capturado em seguida.

O caso ocorreu por volta de 11h, na Avenida José Batos, no momento em que um cabo da Corporação, de folga, estava em um transporte coletivo quando flagrou o suspeito cometendo o crime.

O agente tentou deter o suspeito que escapou, mas soltou uma bolsa com pertences de vítimas, uma faca e se evadiu. Com o apoio de uma equipe de Força Tática da 1ª Companhia do 18º Batalhão Policial Militar, Gerson Sousa foi capturado.

O suspeito foi apresentado no 11º Distrito Policial, onde foi realizada a autuação por roubo a pessoa. Ele já tem antecedentes criminais pelo mesmo crime e por lesão corporal dolosa.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR