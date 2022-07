Socorrista do Samu é morto a tiros no Lagamar; vítima teria reagido a um assalto

Um homem de 31 anos foi assassinado a tiros no bairro Aerolândia, conhecido como Lagamar, na madrugada deste domingo (17). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima estava em via pública, quando foi atingida.

A reportagem do Diário do Nordeste apurou que a vítima é um socorrista do Samu. Há informação que ele estava em seu próprio veículo, quando foi abordado por criminosos. A vítima teria reagido ao assalto, e sido baleada.

A SSPDS não confirma que o caso se tratou de um latrocínio. Conforme informação da Pasta, o crime restou configurado como um homicídio. Nenhum suspeito foi preso até o início da tarde deste domingo (17).

OCORRÊNCIA

Conforme uma fonte da Polícia Militar, a vítima "estava no local errado e na hora errada". O homem ainda teria tentado uma luta corporal para retirar a arma de posse do assaltante.

A vítima, de nome não confirmado, chegou a ser socorrida mas não resistiu aos ferimentos. O Samu não se posicionou sobre o caso, até publicação desta matéria

A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para atender a ocorrência. No local, os agentes realizaram os primeiros procedimentos cabíveis.

Um inquérito foi instaurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela investigação. A população pode contribuir com as investigações repassando informações para o número 181, O Disque-Denúncia da SSPDS.

