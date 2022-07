Homem mata companheira, foge e joga carro contra caminhão-tanque na CE-040, em Beberibe

Um homem assassinou a companheira, no município de Beberibe, e, durante a fuga, jogou o carro contra um caminhão-tanque, numa tentativa de suicídio. O acidente grave ocorreu no KM 82 da CE-040.

Segundo informações do 1º Pelotão da Polícia Militar de Beberibe, o condutor colidiu frontalmente com a carreta. O veículo tombou na rodovia, despejando combustível e bloqueando a pista.

O suspeito de feminicídio, ainda não identificado, foi escoltado ao hospital com ferimentos, afirmou a PM. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão-tanque nem detalhes sobre o feminicídio que teria antecedido a ocorrência.

O Diário do Nordeste solicitou mais informações à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS/CE), mas não houve resposta até esta publicação.