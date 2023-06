Seis homens e um bebê são baleados na Grande Messejana; uma das vítimas morreu

Seis homens e um bebê de quatro meses de idade foram baleados, no fim da tarde deste domingo (4), no bairro Guajeru, na região da Grande Messejana, em Fortaleza. Um dos homens atingidos pelos disparos faleceu no local. A Polícia investiga o caso como homicídio e lesões corporais por arma de fogo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os suspeitos chegaram em um veículo e efetuaram vários disparos. A vítima que veio a óbito tinha 22 anos. Os outros cinco homens baleados, com idades entre 20 e 28 anos, e o bebê de quatro meses foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Messejana.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os suspeitos ainda não foram identificados. Segundo a SSPDS, equipes estão em diligências para identificar e capturar os envolvidos no crime.

Denúncias

A população pode ajuda nas investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, por meio do número 181 ou por meio do WhatsApp (85) 3101-0181. O sigilo e anonimato são garantidos.