Três homens são assassinados a tiros em Baturité, no Interior do Ceará

Um triplo homicídio ocorreu no município de Baturité, no Interior do Ceará, nessa sexta-feira (2). Outra pessoa baleada na ação criminosa foi encaminhada à Unidade de Pronto de Atendimento (UPA).

Os mortos no crime são três homens, de idades entre 20 e 22 anos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), eles foram alvejados por disparos de arma de fogo.

Os assassinatos aconteceram na localidade de Candeia São Sebastião, na zona rural de Baturité. A quarta vítima, que sobreviveu, tem 37 anos e foi socorrido por familiares.

De acordo com o prefeito Herberlh Mota, as forças de segurança estão em diligências para encontrar os suspeitos.

"A Delegacia Regional de Baturité é a unidade da PC-CE que segue à frente das diligências visando elucidar o caso", informa a SSPDS.