Policial militar é baleado nas costas ao reagir a assalto no centro de Caucaia; suspeito foi preso

Um policial militar foi baleado nas costas na noite desse sábado (3), ao reagir a um assalto a uma lotérica no centro de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

O Diário do Nordeste apurou que a pistola do agente de segurança foi levada pelos criminosos, que conseguiram fugir em dois veículos na direção do bairro Capuan.

O policial ferido teria sido levado para o hospital municipal e, depois, transferido para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza, onde permanece observação.

Suspeito preso

Em nota enviada à reportagem na manhã deste domingo (4), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que um dos suspeitos do crime foi preso em flagrante após diligências na região. Francisco Ednaldo de Sousa, de 22 anos, estava com um revólver calibre 38.

"A PMCE informa, ainda, que está prestando total apoio e acompanhamento a recuperação do policial", conclui a corporação.

